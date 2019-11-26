В Ленобласти предлагают запретить вступать в брак должникам по алиментам

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Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру юстиции Александру Коновалову запретить должникам по алиментам вступать в брак.

Об этом сообщает РИА Новости.

В обращении, которое имеется в распоряжении у агентства, отмечено, что число разводов в стране остаётся на «опасно высоком» уровне, «особую тревогу» вызывает частое становление детей «заложниками сложных взаимоотношений родителей».

Уточняется, что депутат просит Министерство юстиции России инициировать внесение поправок в действующий Семейный кодекс страны в части раздела, регулирующего заключение и прекращение брака, поскольку «в силах государства осложнить жизнь недобросовестных родителей, забывающих о своем долге и ответственности перед детьми».

«Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями», — подчеркнул Петров.

Ранее в России предложили изменить правила раздела имущества при разводе.

Принятие нового законопроекта позволит рассматривать имущество в качестве единого объекта, его раздел будет проходить в рамках одного разбирательства.

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