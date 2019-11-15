В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе

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Российские парламентарии Павел Крашенинников и Тамара Плетнёва внесли в Государственную думу законопроект, который может ввести в Семейный кодекс понятие об общем имуществе супругов.
В России предлагают изменить правила раздела имущества при разводе
  • Pixabay

Об этом сообщает ТАСС. 

По словам Крашенинникова, в настоящее время имущество супругов рассматривается как набор отдельных объектов, из-за этого суды многократно рассматривают споры о разделе имущества одних и тех же супругов. 

Указывается, что в случае принятия законопроекта имущество сможет рассматриваться в качестве единого объекта, а его раздел будет проходить в рамках одного разбирательства.

«Такое правило предусматривается не только для раздела в судебном порядке, но и для соглашений супругов о разделе общего имущества — определять доли каждого из них во всём общем имуществе», — сказал депутат.

Ранее газета «Известия» писала, что регистрация брака в необычных местах пользуется у жителей Москвы большой популярностью.

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