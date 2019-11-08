В Москве рассказали о новой площадке для регистрации брака

В столице рассказали о новой необычной площадке для проведения церемонии бракосочетания, передаёт сайт «Москва 24».

Теперь российские и иностранные граждане могут зарегистрировать брак в колонном зале Центрального московского ипподрома. Для этого нужно подать заявление в Хорошёвском отделе ЗАГС или на едином портале госуслуг, уточняется на портале мэра и правительства Москвы.

«К выбору и открытию новых площадок мы всегда относимся с большой ответственностью. Каждая новая площадка по-своему уникальна, поэтому удивить молодожёнов становится всё сложнее», — отметила начальник управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Ранее «Известия» сообщали, что регистрация брака в необычных местах пользуется у жителей Москвы большой популярностью.