Спасатели ликвидировали пожар в магазине Иркутска

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Спасатели ликвидировали возгорание в двухэтажном магазине в Иркутске, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.

«В 04:15 (23:15 мск. — RT) пожарно-спасательные подразделения МЧС России принимали участие в ликвидации пожара: на улице Сергеева произошло возгорание в двухэтажном металлокаркасном здании. В 05:12 (00:12 мск. — RT) пожар локализован. В 05:30 (00:30 мск. — RT) пожар ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что в операции по тушению пожара участвовали 44 сотрудника МЧС и 11 единиц техники.

Ранее пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании ресторана «Кристалл» в Сургуте, из которого были эвакуированы 60 человек.

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