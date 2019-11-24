Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в Сургуте

Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в здании ресторана «Кристалл» в Сургуте, из которого были эвакуированы 60 человек.

Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

«Ликвидация открытого горения в 00:01 (22:01 мск. — RT). В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания», — цитирует пресс-службу ТАСС.

В городской администрации уточнили, что в здании сразу сработала противопожарная сигнализация, все посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.

«50 человек на момент возгорания находились в ресторане, десять — в магазине, находящемся в том же здании», — заявили в мэрии.

Один пострадавший отравился продуктами горения и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что в Сургуте загорелся ресторан на площади более 3 тыс. кв. м.