Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в Сургуте
Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
«Ликвидация открытого горения в 00:01 (22:01 мск. — RT). В ходе тушения пожара обрушилась кровля здания», — цитирует пресс-службу ТАСС.
В городской администрации уточнили, что в здании сразу сработала противопожарная сигнализация, все посетители смогли эвакуироваться самостоятельно.
«50 человек на момент возгорания находились в ресторане, десять — в магазине, находящемся в том же здании», — заявили в мэрии.
Один пострадавший отравился продуктами горения и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что в Сургуте загорелся ресторан на площади более 3 тыс. кв. м.