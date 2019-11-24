В Сургуте 60 человек эвакуировали из ресторана из-за пожара
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- РИА Новости
«На улице Рационализаторов горит здание ресторана «Кристалл» на площади 3,6 тыс. кв. м», — цитирует представителя пресс-службы РИА Новости.
На месте пожара работают 36 спасателей и 13 единиц техники.
Как уточняет ТАСС, пожару присвоен второй, повышенный номер сложности.
В конце октября произошло задымление в ресторане башни «Око» в деловом центре «Москва-Сити».
URA.RU также сообщало об эвакуации 1,5 тыс. человек из торгового центра в Екатеринбурге из-за пожара.