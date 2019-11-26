Сотрудники главка МВД проведут проверку в Сочи по факту суицида следователя

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Сотрудники центрального аппарата МВД направлены в Краснодарский край для участия в служебной проверке по факту суицида девушки-следователя из Сочи, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью проверки является установление всех обстоятельств произошедшего, а также предоставление оценки организации морально-психологического обеспечения деятельности подразделения.

Также предполагается, что по её итогам виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.

Как сообщали СМИ, 23-летняя Мария Клочкова совершила самоубийство на рабочем месте после поступления на службу в полицию в Сочи по окончании университета МВД.

Позднее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что сообщения средств массовой информации с указанием возможных причин суицида будут объективно и всесторонне проверены.

Полиция и СК организовали проверку в субботу, 23 ноября. 

Ранее стало известно, что в Сочи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 24-летней девушки.

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