Сотрудники главка МВД проведут проверку в Сочи по факту суицида следователя
«По решению руководства ГУСБ МВД России сотрудники главка направлены в Краснодарский край для оказания практической помощи в проведении служебной проверки по факту суицида следователя отдела полиции Хостинского района УВД по городу Сочи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что целью проверки является установление всех обстоятельств произошедшего, а также предоставление оценки организации морально-психологического обеспечения деятельности подразделения.
Также предполагается, что по её итогам виновные должностные лица будут привлечены к ответственности.
Как сообщали СМИ, 23-летняя Мария Клочкова совершила самоубийство на рабочем месте после поступления на службу в полицию в Сочи по окончании университета МВД.
Позднее в ГУ МВД России по Краснодарскому краю заявили, что сообщения средств массовой информации с указанием возможных причин суицида будут объективно и всесторонне проверены.
Полиция и СК организовали проверку в субботу, 23 ноября.
Ранее стало известно, что в Сочи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 24-летней девушки.