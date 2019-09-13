В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана

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В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.
В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана
  • РИА Новости

Это 24-летний местный житель.

Против него уже завели уголовное дело. Следствие намерено предъявить молодому человеку обвинение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.

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