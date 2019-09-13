В Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана

В Калининграде задержали мужчину, подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу областного СУ СК России.

РИА Новости

Это 24-летний местный житель. Против него уже завели уголовное дело. Следствие намерено предъявить молодому человеку обвинение. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали двух подозреваемых в убийстве 17-летней студентки.