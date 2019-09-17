В Сочи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве 24-летней девушки
- РИА Новости
Преступление было совершено в ночь на 30 августа.
По данным следователей, мужчина находился на Курортном проспекте, когда встретил незнакомую девушку и продолжил идти за ней.
«Зайдя на виадук, мужчина, обхватив руками девушку, перекинул её через ограждение», — рассказали в ведомстве.
Пострадавшая скончалась на месте.
Подозреваемого задержали 16 сентября при оперативной поддержке полицейских в посёлке Красная Поляна.
Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана.