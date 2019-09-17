В Сочи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве 24-летней девушки

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В Сочи предъявили обвинение мужчине, подозреваемому в убийстве 24-летней девушки, сообщают «Известия» со ссылкой на сайт СУ СК России по Краснодарскому краю.
В Сочи предъявили обвинение подозреваемому в убийстве 24-летней девушки
  • РИА Новости

Преступление было совершено в ночь на 30 августа.

По данным следователей, мужчина находился на Курортном проспекте, когда встретил незнакомую девушку и продолжил идти за ней.

«Зайдя на виадук, мужчина, обхватив руками девушку, перекинул её через ограждение», — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемого задержали 16 сентября при оперативной поддержке полицейских в посёлке Красная Поляна.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что в Калининграде задержали подозреваемого в убийстве гражданина Узбекистана.

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