В Великом Новгороде загорелся склад по производству плёнки

В Великом Новгороде произошёл пожар на складе по производству плёнки на площади 200 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

«Предварительно, горит склад плёнки на территории под открытым небом на площади 200 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:59 мск.

Сведений о пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 29 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе.

URA.RU также передавало, что в Сургуте один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме.