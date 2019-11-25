В Великом Новгороде загорелся склад по производству плёнки

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В Великом Новгороде произошёл пожар на складе по производству плёнки на площади 200 кв. м, сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.
В Великом Новгороде загорелся склад по производству плёнки
  • РИА Новости

«Предварительно, горит склад плёнки на территории под открытым небом на площади 200 кв. м», — цитирует ведомство ТАСС.

Сообщение о возгорании поступило в 20:59 мск.

Сведений о пострадавших нет. В тушении пожара задействованы 29 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в Нижегородской области произошёл пожар на продуктовом складе.

URA.RU также передавало, что в Сургуте один человек погиб и шестеро пострадали при пожаре в двухэтажном жилом доме.

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