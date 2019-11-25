В результате пожара в Сургуте погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали
- РИА Новости
Инцидент произошёл в посёлке Дорожном. Причины возгорания устанавливаются.
Пять пострадавших госпитализированы, ещё один человек от госпитализации отказался.
Всего в доме проживали 46 человек.
«По поручению главы Сургута Вадима Шувалова для погорельцев оперативно готовят к временному размещению школу №22 и номера в гостинице «Обь», — заявили в пресс-службе.
В августе ФАН сообщало, что в Нижегородской области произошёл пожар на теплоходе.