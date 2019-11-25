В результате пожара в Сургуте погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали

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В результате пожара в двухэтажном жилом доме в Сургуте погиб мужчина. Пострадали шесть человек, в том числе ребёнок, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В результате пожара в Сургуте погиб мужчина, ещё шесть человек пострадали
  • РИА Новости

Инцидент произошёл в посёлке Дорожном. Причины возгорания устанавливаются.

Пять пострадавших госпитализированы, ещё один человек от госпитализации отказался.

Всего в доме проживали 46 человек.

«По поручению главы Сургута Вадима Шувалова для погорельцев оперативно готовят к временному размещению школу №22 и номера в гостинице «Обь», — заявили в пресс-службе.

В августе ФАН сообщало, что в Нижегородской области произошёл пожар на теплоходе.

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