В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача

Правоохранители задержали в Пскове подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

В СК сообщили, что задержан мужчина в возрасте 43 лет.

«По версии следствия, днём 25 ноября подозреваемый пришёл в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища», — заявили в СК.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).

22 ноября СК возбудил дело по факту смерти врача в Тверской области из-за ошибки медперсонала.