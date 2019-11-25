В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача
- РИА Новости
В СК сообщили, что задержан мужчина в возрасте 43 лет.
«По версии следствия, днём 25 ноября подозреваемый пришёл в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища», — заявили в СК.
В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).
22 ноября СК возбудил дело по факту смерти врача в Тверской области из-за ошибки медперсонала.