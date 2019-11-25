В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача

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Правоохранители задержали в Пскове подозреваемого в нападении с ножом на врача Псковской детской областной больницы. Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
В Пскове задержали подозреваемого в нападении на детского врача
  • РИА Новости

В СК сообщили, что задержан мужчина в возрасте 43 лет.

«По версии следствия, днём 25 ноября подозреваемый пришёл в ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища», — заявили в СК.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК России («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением служебной деятельности»).

22 ноября СК возбудил дело по факту смерти врача в Тверской области из-за ошибки медперсонала.

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