СК возбудил дело по факту смерти врача из-за ошибки медперсонала

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту смерти 46-летней жительницы Тверской области из-за ненадлежащего исполнения медицинскими работниками своих обязанностей.

«По данным следствия, вечером 30 октября 46-летняя женщина, врач лечебной физкультуры городской клинической больницы №6, вызвала бригаду скорой помощи из-за плохого самочувствия. Состояние было тяжёлым, поэтому её госпитализировали», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Уточняется, что в медицинском учреждении женщину осмотрели и отпустили домой, так как, по словам врачей, «не было оснований для экстренной госпитализации и стационарного лечения».

«Однако в этот же день поздно вечером из-за ухудшения состояния женщина снова вызвала скорую, которая вновь не госпитализировала пациентку. Самочувствие врача ухудшалось, поэтому рано утром 31 октября скорую помощь вызвали ещё раз, бригада констатировала её смерть», — добавили в СК.

Следователи пояснили, что уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медицинских услуг.