В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике
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- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.
«По результатам проведённой доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ... возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть пациентки», — заявили в ведомстве.
Ранее СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве.
По словам родственницы погибшей, сотрудники клиники не разрешили перевести её сестру в другое медучреждение из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг.