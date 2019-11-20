В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медуслуг.
В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

«По результатам проведённой доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ... возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть пациентки», — заявили в ведомстве.

Ранее СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве.

По словам родственницы погибшей, сотрудники клиники не разрешили перевести её сестру в другое медучреждение из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг.

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