В Москве возбудили уголовное дело из-за смерти пациентки в клинике

Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи со смертью в частной клинике Москвы женщины, которую якобы не разрешили перевести в другую больницу из-за задолженности по оплате медуслуг.

Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета по Москве.

«По результатам проведённой доследственной проверки, организованной по сообщению в СМИ... возбуждено уголовное дело по факту оказания сотрудниками частной клиники услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть пациентки», — заявили в ведомстве.

Ранее СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве.

По словам родственницы погибшей, сотрудники клиники не разрешили перевести её сестру в другое медучреждение из-за имеющейся задолженности по оплате медицинских услуг.