СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве

Короткая ссылка
Следователи организовали проверку в связи со смертью пациентки частной клиники, которую якобы не разрешили перевести в другое лечебное учреждение из-за долга по оплате медицинских услуг.
СК начал проверку из-за смерти пациентки частной клиники в Москве
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба Следственного комитета России.

По данным СК, один из телеканалов показал сюжет о том, что сотрудники частной клиники в Москве ввели пациентку в медикаментозную кому и не разрешили её родным перевести женщину в другое медучреждение.

По словам сестры пациентки, сотрудники клиники не выдали женщину в связи с имеющейся задолженностью по оплате медицинских услуг. Пациентка скончалась.

«В рамках проверки следователи ГСУ СК России по Москве дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного статьей 238 УК России («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)», — заявили в СК.

Отмечается, что председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение этой проверки.

В сентябре Gorod55.ru передавал, что СК проверит омскую больницу, отправившую ветерана с двумя переломами домой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить