Глава района рассказал о деталях ЧП в школе под Нижним Новгородом
- © Максим Богодвид
- РИА Новости
Как передаёт ТАСС, станция находится менее чем в шести километрах от школы.
«Жалобы были и на соседних [от школы] улицах, [газ] разнесло по розе ветров, но других социально важных объектов это не коснулось», — заявил Ураев.
Он добавил, что возле газораспределительной станции до сих пор «невозможно стоять, газ сплошной». Также Ураев указал, что, согласно заключению врачей, все пострадавшие отравились именно газом.
Отмечается, что режим ЧС в районе не вводили, так как «серьёзных последствий нет».
Ранее прокуратура Нижегородской области организовала проверку ЧП в средней школе Вадского района, где отравились более 40 детей.