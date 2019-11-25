В Калининградской области рассказали о борьбе с нарушениями санитарии в сфере окружающей среды

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов провёл координационное совещание по обеспечению правопорядка в регионе, сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Министр природных ресурсов и экологии Олег Ступин рассказал, что за три квартала 2019 года составлен 351 протокол об административном правонарушении за несоблюдение требований в сфере охраны окружающей среды.

Рассмотрено 387 дел. Назначено наказаний в виде штрафа на общую сумму в 10 млн рублей. Из них собрали 8 млн, что почти вдвое больше по сравнению с 2018 годом.

Также были представлены доклады о противодействии незаконному вылову водных биоресурсов.

Как отметил Алиханов, лучший способ борьбы — поддержка легального промысла, в том числе рыболовецких колхозов.

«У нас есть мощности, возможности для этого. Давайте заниматься экономикой, тогда не надо будет контролировать рынки, склады и вообще обсуждать этот вопрос», — сказал он.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Якутии намерены применить опыт Московской области в переработке мусора.