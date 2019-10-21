В Якутии планируют применить опыт Подмосковья в переработке мусора

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В Якутии намерены применить опыт Московской области в переработке мусора, сообщает телеканал «360».
В Якутии планируют применить опыт Подмосковья в переработке мусора
  • РИА Новости

«Наша компания готова инвестировать и создавать в Якутии необходимую современную инфраструктуру. У нас есть опыт и несколько успешных проектов, реализованных в других регионах», — заявил Пётр Санников, гендиректор компании «Террикон», которая построила в подмосковном городском округе Рошаль комплекс по переработке отходов «Прогресс».

В Якутии «Террикону» помогут Российский экологический оператор и Фонд развития Дальнего Востока.

Концессионное соглашение должно быть подписано в начале весны, строительство может начаться в июле.

Ранее progorod43.ru сообщал, что в Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января.

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