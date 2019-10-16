В Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января

В Кировской области намерены ввести раздельный сбор мусора с 1 января, сообщает progorod43.

Порядок раздельного сбора и список видов отходов утвердили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.

Мусор должны собирать на отдельных контейнерных площадках, специально отведённых местах и в стационарных и мобильных пунктах приёма отходов. Также утверждены различные системы для сбора.

Как отметили в ведомстве, при погрузке и транспортировке отходы смешиваться с несортированными не будут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора.