В Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января

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В Кировской области намерены ввести раздельный сбор мусора с 1 января, сообщает progorod43.
В Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января
  • © Павел Львов
  • РИА Новости

Порядок раздельного сбора и список видов отходов утвердили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.

Мусор должны собирать на отдельных контейнерных площадках, специально отведённых местах и в стационарных и мобильных пунктах приёма отходов. Также утверждены различные системы для сбора.

Как отметили в ведомстве, при погрузке и транспортировке отходы смешиваться с несортированными не будут.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора.

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