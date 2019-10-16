В Кировской области введут раздельный сбор мусора с 1 января
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- РИА Новости
Порядок раздельного сбора и список видов отходов утвердили в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.
Мусор должны собирать на отдельных контейнерных площадках, специально отведённых местах и в стационарных и мобильных пунктах приёма отходов. Также утверждены различные системы для сбора.
Как отметили в ведомстве, при погрузке и транспортировке отходы смешиваться с несортированными не будут.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора.