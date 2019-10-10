В Подмосковье планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора

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В Московской области планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора, сообщает телеканал «360».
В Подмосковье планируют ввести штрафы за грязные контейнерные площадки для мусора
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Соответствующий закон приняли депутаты региональной думы.

«Одно дело, если региональный оператор не содержит контейнеры в порядке — покрашенные чистые. Это один момент. Другое дело, если граждане наносят порчу этим контейнерам», — заявил глава комитета по вопросам строительства, ЖКХ и энергетики Игорь Коханый.

По его словам, необходимо приучать людей к тому, что не стоит портить двор, где они живут, в том числе контейнеры.

За порчу контейнеров физлицам придётся заплатить 1000—2000 рублей, должностным лицам — 2000—4000 рублей, а компаниям — 10 000—15 000 рублей.

Ранее progorod43.ru сообщал, что кировских предпринимателей обязали ликвидировать шесть несанкционированных свалок.

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