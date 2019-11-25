Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище Петербурга
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- РИА Новости
Как отмечается, гражданская панихида начнётся в 10:00 мск в здании Двенадцати коллегий СПбГУ.
Отпевать Вербицкую будут в храме Смоленской иконы Божией Матери, а похоронят её на Северном кладбище.
Ранее в Кремле рассказали, что кончина Вербицкой стала большой утратой для президента России Владимира Путина.
В Российской академии образования её смерть назвали невосполнимой утратой, передавал Пятый канал.
Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. Советский и российский лингвист-русист, профессор СПбГУ, в 1994 году она стала его ректором, а затем президентом.