Людмилу Вербицкую похоронят на Северном кладбище Петербурга

Похороны президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Людмилы Вербицкой состоятся 27 ноября. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как отмечается, гражданская панихида начнётся в 10:00 мск в здании Двенадцати коллегий СПбГУ.

Отпевать Вербицкую будут в храме Смоленской иконы Божией Матери, а похоронят её на Северном кладбище.

Ранее в Кремле рассказали, что кончина Вербицкой стала большой утратой для президента России Владимира Путина.

В Российской академии образования её смерть назвали невосполнимой утратой, передавал Пятый канал.

Вербицкая скончалась 24 ноября на 84-м году жизни. Советский и российский лингвист-русист, профессор СПбГУ, в 1994 году она стала его ректором, а затем президентом.