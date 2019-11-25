Песков: смерть Вербицкой стала большой утратой для Путина
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- РИА Новости
По словам Пескова, между Путиным и Вербицкой были хорошие отношения и президент России с большим уважением относился к ней.
«Это большая утрата как для российской науки, так и лично для президента», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете сообщили о смерти Вербицкой.
Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи с её смертью, отметив вклад Вербицкой в развитие филологии и сохранение русского языка.
Вместе с этим Голодец также высоко оценила усилия Вербицкой по сохранению высокого мирового авторитета СПбГУ и её активную общественную и культурную деятельность.