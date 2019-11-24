Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой

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Вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, отметив её вклад в развитие филологии и сохранение русского языка.

«Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Её вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен», — цитирует пресс-службу Голодец Интерфакс.

Она также высоко оценила усилия Вербицкой по сохранению высокого мирового авторитета СПбГУ и её активную общественную и культурную деятельность.

Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете сообщили о смерти Вербицкой.

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