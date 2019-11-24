Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой
«Людмила Алексеевна была одним из самых ярких и талантливых деятелей российской гуманитарной науки и отечественного образования. Её вклад в развитие филологии, сохранение и распространение русского языка поистине огромен», — цитирует пресс-службу Голодец Интерфакс.
Она также высоко оценила усилия Вербицкой по сохранению высокого мирового авторитета СПбГУ и её активную общественную и культурную деятельность.
Ранее в Санкт-Петербургском государственном университете сообщили о смерти Вербицкой.