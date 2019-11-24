Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая

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Умерла президент Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) и бывший ректор вуза Людмила Вербицкая. Об этом сообщили в пресс-службе высшего учебного заведения.

«К сожалению, Вербицкая скончалась сегодня (24 ноября. — RT)», — цитирует представителя университета ТАСС.

О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.

В 2008 году Вербицкая была назначена президентом СПбГУ.

Она также являлась деканом филологического факультета и почётным профессором университета.

В 2013 году Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования.

В конце мая в Москве умерла историк, автор более 150 научных работ Наталия Басовская.

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