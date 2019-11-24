Умерла президент СПбГУ Людмила Вербицкая
«К сожалению, Вербицкая скончалась сегодня (24 ноября. — RT)», — цитирует представителя университета ТАСС.
О времени и месте похорон будет сообщено дополнительно.
В 2008 году Вербицкая была назначена президентом СПбГУ.
Она также являлась деканом филологического факультета и почётным профессором университета.
В 2013 году Вербицкая была избрана президентом Российской академии образования.
В конце мая в Москве умерла историк, автор более 150 научных работ Наталия Басовская.