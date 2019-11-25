В РАО назвали невосполнимой утратой смерть Вербицкой

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Глава Российской академии образования Юрий Зинченко прокомментировал сообщение о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, сообщает Пятый канал.
В РАО назвали невосполнимой утратой смерть Вербицкой
  • © Сергей Пятаков
  • РИА Новости

По его словам, это невосполнимая утрата. Как отметил Зинченко, не стало «главного русиста планеты».

«Людмила Алексеевна была великим педагогом», — сказал он.

Вербицкая — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Академик заявил, что это большая редкость — женщина, четырежды отмеченная этой наградой, настолько высоко была оценена её деятельность.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой.

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