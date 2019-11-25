В РАО назвали невосполнимой утратой смерть Вербицкой
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- РИА Новости
По его словам, это невосполнимая утрата. Как отметил Зинченко, не стало «главного русиста планеты».
«Людмила Алексеевна была великим педагогом», — сказал он.
Вербицкая — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Академик заявил, что это большая редкость — женщина, четырежды отмеченная этой наградой, настолько высоко была оценена её деятельность.
Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой.