В РАО назвали невосполнимой утратой смерть Вербицкой

Глава Российской академии образования Юрий Зинченко прокомментировал сообщение о смерти президента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), бывшего ректора вуза Людмилы Вербицкой, сообщает Пятый канал.

По его словам, это невосполнимая утрата. Как отметил Зинченко, не стало «главного русиста планеты».

«Людмила Алексеевна была великим педагогом», — сказал он.

Вербицкая — полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Академик заявил, что это большая редкость — женщина, четырежды отмеченная этой наградой, настолько высоко была оценена её деятельность.

Ранее вице-премьер России Ольга Голодец выразила соболезнования в связи со смертью Вербицкой.