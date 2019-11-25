В Госдуме прокомментировали ситуацию с медосмотром водителей

Зампредседателя комитета по охране здоровья Госдумы, доктор медицинских наук Николай Говорин в беседе с ФАН сообщил о планах проанализировать способы выявления маркеров психотропных веществ и алкогольной интоксикации в анализах россиян, желающих получить разрешение на управление автомобилем.

«Не нужно переоценивать значение биологических маркеров, индикаторов в диагностике заболевания, которое устанавливается клиническим способом. Я считаю, это должно быть предметом ещё экспертного обсуждения. Что касается трансферрина, на мой взгляд, он не является абсолютным показателем того, что по одному этому параметру можно судить, что человек страдает алкоголизмом», — подчеркнул Говорин.

По его мнению, недопустимо взваливать такие расходы на плечи граждан, их должно взять на себя государство. Говорин также выразил убеждение, что уже в ближайшее время для диагностики будут использоваться отечественные разработки, а не европейское оборудование.

Ранее эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.