«Росконтроль» рассказал о результатах проверки колбасы «Краковская»

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Эксперты «Росконтроля» проверили колбасу «Краковская», сообщает ФБА «Экономика сегодня».
«Росконтроль» рассказал о результатах проверки колбасы «Краковская»
  • © Игорь Зарембо
  • РИА Новости

Изучена продукция таких марок, как «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «БахрушинЪ», «Велком», «Мясницкий ряд» и «Мираторг».

По мнению специалистов, образец «Мясницкого ряда» не отвечал заявленной в маркировке категории Б — мясо составляет менее половины объёма, тогда как нормой считается 60—80%. Помимо этого, на этикетке не указаны имеющиеся в составе каррагинан и коллагеновый животный белок.

Образцы брендов «Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «БахрушинЪ» и «Велком» не соответствует стандарту по содержанию влаги, а в последнем образце ещё и недостаточно белка, утверждают в «Росконтроле».

По итогам проверки к покупке рекомендована продукция «Мираторга».

«Ближние горки», «Мясной дом Бородина», «Дымов», «БахрушинЪ» и «Велком» включены в список товаров с замечаниями, а «Мясницкий ряд» — в чёрный список.

Ранее ФАН сообщал, что «Росконтроль» проверил качество куриных рулетов.

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