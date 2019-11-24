В Кейптаун прибыл российский ракетный крейсер «Маршал Устинов», он примет участие в морских учениях вместе с военными моряками из Китая и ЮАР.

Об этом сообщил журналистам начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга.

«Ракетный крейсер «Маршал Устинов», возглавляющий отряд боевых кораблей и судов обеспечения Северного флота, совершил заход в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. Перед прибытием в порт корабль выполнил салют наций из 21 артиллерийского залпа», — цитирует его РИА Новости.

Серга добавил, что экипаж встречали военные моряки ЮАР. Планируется, что моряки пробудут в ЮАР несколько дней, пополнят запасы пресной воды и продовольствия.

Ранее телеканал «Звезда» сообщал, что корвет «Гремящий» прибыл на Беломорскую военно-морскую базу, чтобы пройти государственные испытания.