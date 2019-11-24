Полицейский спас троих детей и двоих взрослых из пожара в Югре

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Лейтенант полиции в Югре спас троих детей и двоих взрослых из пожара в одной из построек города Нягань. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.
Полицейский спас троих детей и двоих взрослых из пожара в Югре
  • © МВД России

По её словам, лейтенант Владимир Александров совершал плановый обход территории и заметил густой дым над одним из строений, после чего побежал к месту происшествия.

«Подбежав к пылающей постройке, полицейский услышал крики и выбил дверь. Трое детей и двое взрослых были спасены», — сказала Волк.

После этого хозяйка вспомнила, что в горящем помещении остались документы на переселение из ветхого жилья, и отправилась за ними, однако выйти наружу не смогла.

«Участковый вынес женщину из пламени, прикрываясь бушлатом. Благодаря грамотным, своевременным и самоотверженным действиям сотрудника полиции люди были спасены», — сообщили в МВД.

В начале ноября военный в Бурятии спас семью, включая двух малолетних детей, из пожара в частном доме.

Также 9 ноября стало известно, что глава Холм-Жирковского района в Смоленской области Олег Макаров погиб при тушении пожара.

Чиновник пытался потушить пожар подручными средствами, а также помогал выносить имущество из горящей квартиры. Позднее ему стало плохо, его госпитализировали. В больнице мужчина скончался.

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