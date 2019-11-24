По факту ДТП в Оренбургской области возбуждено уголовное дело

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Прокуратура Оренбургской области возбудила дело по факту столкновения микроавтобуса с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек.
По факту ДТП в Оренбургской области возбуждено уголовное дело
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России («нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц»)», — указывается в сообщении.

Вместе с этим отмечается, что прокуратура области взяла на контроль ход расследования данного уголовного дела.

Ранее в Оренбургской области столкнулись микроавтобус и грузовик. По последним данным, погибли шесть человек. Ещё два человека госпитализированы.

Согласно предварительной версии, водитель минивэна выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль.

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