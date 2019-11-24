Источник: Россия освоит тактику применения роботов в городских боях

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Тактика использования роботов в условиях городских боёв будет сформирована в России к началу 2020 года.

«Сегодня одна из основных задач российского ВПК – совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне», — цитирует РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что к 2020 году предприятия оборонно-промышленного комплекса представят свои предложения по способам применения роботов в условиях боёв в городской черте.

Также уточняется, что развитие российской робототехники затруднено отсутствием единой концепции применения роботов.

Ранее сообщалось, что в России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.

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