Источник: Россия освоит тактику применения роботов в городских боях
«Сегодня одна из основных задач российского ВПК – совершенствование работы роботов в городской среде и прибрежной зоне», — цитирует РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
Отмечается, что к 2020 году предприятия оборонно-промышленного комплекса представят свои предложения по способам применения роботов в условиях боёв в городской черте.
Также уточняется, что развитие российской робототехники затруднено отсутствием единой концепции применения роботов.
Ранее сообщалось, что в России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.