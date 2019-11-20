Разработчик назвал сроки испытания нового российского боевого робота
«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», — цитирует пресс-службу фонда ТАСС.
К настоящему времени завершены сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ.
В рамках второго этапа проекта планируется создать две платформы на колёсном шасси.
В июне стало известно о получении концерном «Калашников» заказа Минобороны России на создание линейки боевых роботов.