Разработчик назвал сроки испытания нового российского боевого робота

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Стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер» пройдут в первой половине 2020 года, сообщили в Фонде перспективных исследований (ФПИ).

«Стрельбовые испытания экспериментальной робототехнической платформы «Маркер» планируется провести в первой половине 2020 года. В ходе испытаний платформа будет поражать цели в автономном режиме с использованием различных типов полезных нагрузок», — цитирует пресс-службу фонда ТАСС.

К настоящему времени завершены сборка и проведены пусконаладочные работы двух гусеничных платформ.

В рамках второго этапа проекта планируется создать две платформы на колёсном шасси.

В июне стало известно о получении концерном «Калашников» заказа Минобороны России на создание линейки боевых роботов.

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