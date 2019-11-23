Источник: в России могут появиться группировки боевых роботов

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В России к 2025 году могут быть созданы группировки многофункциональных роботов, обладающих способностью решать боевые задачи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что задача формирования группировок обозначена с 2020 года.

«К 2025 году мы должны эту задачу в фундаментальном и опытно-конструкторском плане закрыть», — заявил источник.

Уточняется, что далее планируется перейти к интеграции группировок в систему управления Вооружённых сил.

20 ноября в Фонде перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что стрельбовые испытания новейшего российского боевого робота «Маркер» пройдут в первой половине 2020 года.

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