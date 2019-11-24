В Петербурге задержан подозреваемый в стрельбе из окна машины

Полиция задержала человека, которого подозревают в стрельбе из окна автомобиля в Московском районе Санкт-Петербурга.

«Полицейские задержали водителя, который во время движения стрелял из окна автомобиля», — цитирует РИА Новости пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, в полицию обратился очевидец, сообщивший, что неизвестный на ходу стрелял из окна автомобиля «Лада Приора» в районе Московских ворот.

Позднее был задержан 21-летний Мансур Абдылхаисиев, подозреваемый в том, что, предположительно, стрелял в воздух из охолощённого оружия в открытое окно своего автомобиля.

28 августа Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке.