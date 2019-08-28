В Петербурге арестовали устроившего стрельбу на детской площадке

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Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал мужчину, устроившего стрельбу на детской площадке. Об этом сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Как отмечается в сообщении в Telegram, Юрий Шуцкой подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 222 и п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ.

Как полагает дознание, вечером 26 августа на детской площадке на проспекте Ударников он при малолетних детях умышленно произвёл не менее одного выстрела из пистолета. 

Мужчину заключили под стражу до 26 сентября.

В июле URA.RU передавало, что в Екатеринбурге проводят проверку по факту травмирования подростка в результате стрельбы из пневматики.

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