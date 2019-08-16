При стрельбе в драке за место на рынке Петербурга пострадали трое

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При стрельбе в ходе драки за торговое место на оптовом рынке в Санкт-Петербурге пострадали три человека.
При стрельбе в драке за место на рынке Петербурга пострадали трое
  • ©pixabay.com

«Инцидент произошёл около 14 часов между несколькими гражданами из стран ближнего зарубежья. В ходе драки один из участников применил травматический пистолет», — приводит РИА Новости слова представителя ГУ МВД по городу и области.

Отмечается, что трое участников драки госпитализированы, остальные скрылись с места происшествия.

Также уточняется, что причиной конфликта стал спор за торговое место на рынке.

В июне сообщалось, что в Агстафинском районе Азербайджана в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека.

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