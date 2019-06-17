В Азербайджане при стрельбе на рынке погибли четыре человека

В Агстафинском районе Азербайджана в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека. Об этом информирует агентство Report.

Отмечается, что инцидент произошёл на территории села Беюк Кесик.

По данным издания, недавно вышедший на свободу из мест заключения мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего восемь человек получили ранения.

На месте происшествия погибли женщина и двое её детей, а также работавший там продавец.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что жертвой стрельбы на выпускном вечере в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания стал по меньшей мере один человек, ещё семеро пострадали.