В Азербайджане при стрельбе на рынке погибли четыре человека
- РИА Новости
Отмечается, что инцидент произошёл на территории села Беюк Кесик.
По данным издания, недавно вышедший на свободу из мест заключения мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего восемь человек получили ранения.
На месте происшествия погибли женщина и двое её детей, а также работавший там продавец.
Пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что жертвой стрельбы на выпускном вечере в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания стал по меньшей мере один человек, ещё семеро пострадали.