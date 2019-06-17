В Азербайджане при стрельбе на рынке погибли четыре человека

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В Агстафинском районе Азербайджана в результате стрельбы на рынке погибли четыре человека. Об этом информирует агентство Report.
В Азербайджане при стрельбе на рынке погибли четыре человека
  • РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошёл на территории села Беюк Кесик.

По данным издания, недавно вышедший на свободу из мест заключения мужчина открыл стрельбу на рынке, в результате чего восемь человек получили ранения.

На месте происшествия погибли женщина и двое её детей, а также работавший там продавец.

Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что жертвой стрельбы на выпускном вечере в американском городе Филадельфия в штате Пенсильвания стал по меньшей мере один человек, ещё семеро пострадали.

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