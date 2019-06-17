В результате стрельбы на выпускном в Филадельфии погиб человек
Man killed, seven other people shot at Philadelphia graduation party https://t.co/uJV0EYODJJ— NBC News (@NBCNews) 17 июня 2019 г.
По данным телеканала, в вечеринке принимали участие около 60 человек.
Отмечается, что среди пострадавших четверо подростков.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов штата устанавливают все обстоятельства инцидента, ведутся поиски подозреваемого или подозреваемых в совершении преступления.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в муниципальном здании американского города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12 человек.
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшее.