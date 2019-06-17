В результате стрельбы на выпускном в Филадельфии погиб человек

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Жертвой стрельбы на выпускном вечере в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), по меньшей мере, стал один человек, ещё семеро пострадали, сообщает NBC.

По данным телеканала, в вечеринке принимали участие около 60 человек.

Отмечается, что среди пострадавших четверо подростков.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов штата устанавливают все обстоятельства инцидента, ведутся поиски подозреваемого или подозреваемых в совершении преступления.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в муниципальном здании американского города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12 человек.

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшее. 

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