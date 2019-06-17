В результате стрельбы на выпускном в Филадельфии погиб человек

Жертвой стрельбы на выпускном вечере в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания), по меньшей мере, стал один человек, ещё семеро пострадали, сообщает NBC.

Man killed, seven other people shot at Philadelphia graduation party https://t.co/uJV0EYODJJ — NBC News (@NBCNews) 17 июня 2019 г. По данным телеканала, в вечеринке принимали участие около 60 человек. Отмечается, что среди пострадавших четверо подростков. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов штата устанавливают все обстоятельства инцидента, ведутся поиски подозреваемого или подозреваемых в совершении преступления. Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в муниципальном здании американского города Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) погибли 12 человек. Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп прокомментировал произошедшее.