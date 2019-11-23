Росавтодор одобрил проект моста через реку Лену

Министр транспорта России Евгений Дитрих заявил, что Росавтодор рассмотрел проект моста через реку Лену в Якутии и он ему «понравился».

«Мост через Лену. Как мы с вами помним, есть региональный проект, который субъект России строит на принципах концессионного соглашения, региональный проект, который коллеги сейчас дорабатывают, структурируют и пришлют нам. Росавтодор его посмотрел, он ему понравился. Соответственно, будем выходить с этим проектом», — приводит ТАСС слова Дитриха.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения по проекту моста через Лену в районе Якутска.

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с НСН оценил планы по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.