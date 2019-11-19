Эксперт прокомментировал планы по строительству моста через реку Лену в Якутии

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Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачёв в беседе с НСН оценил планы по строительству моста через реку Лену в районе Якутска.
Эксперт прокомментировал планы по строительству моста через реку Лену в Якутии
  • РИА Новости

«Думаю, это отражает представления президента о том, что надо делать, чтобы появились какие-то драйверы развития. Деньги можно проесть, можно их как манную кашу размазать равномерно по тарелке, а можно делать ставку на большие инфраструктурные проекты, которые являются двигателями экономики, обеспечивают очень многих подрядами и остаются на годы и десятилетия», — отметил политолог.

По его мнению, строительство моста через реку Лену для якутов может стать одним из главных инструментов повышения социального самочувствия.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в беседе c ФБА «Экономика сегодня» назвал автомобильный мост через Лену в районе Якутска не только долгожданным, но и прорывным для Дальнего Востока инфраструктурным проектом.

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