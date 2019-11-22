Онищенко оценил инициативу подмосковного депутата о введении сухого закона в Щёлкове

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал инициативу депутата Алексея Яковлева ввести полный запрет на продажу алкоголя в подмосковном Щёлкове.

Онищенко поблагодарил Яковлева за инициативу и назвал её непродуктивной, но полезной.

«Спасибо депутату Яковлеву. Будем считать, что он таким оригинальным способом обратил внимание на эту проблему. Непродуктивным, но возможным способом. Конечно, запретить в Щёлкове — никакого эффекта не будет. Оттуда можно выехать в любую сторону и через 20 минут спокойно купить это пойло. Другое дело, когда Ингушетия и Чечня запрещают, целые регионы. Если бы Московская область запретила — это было бы здорово, был бы хороший пример для Москвы», — подчеркнул он.

Ранее Онищенко в беседе с URA.RU оценил попадание России в десятку самых пьющих стран.