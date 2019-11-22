Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода

Короткая ссылка
Каждый второй заёмщик в России тратил в 2019 году на выплаты по кредитам более 50% своего ежемесячного дохода. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
  • РИА Новости

В ведомстве пояснили, что в России планируется постепенное сокращение доли граждан, которые ежемесячно отдают более половины своего дохода на погашение кредитов.

Так, к 2024 году индекс показателя долговой нагрузки (ПДН — соотношение платежей по кредитам и займам и ежемесячного дохода заёмщика. — RT) не должен будет превышать 10% ежемесячного дохода россиян.

В Банке России заявили, что высокий показатель ПДН не всегда означает тяжёлое финансовое положение человека.

К примеру, у некоторых клиентов с высоким доходом и в таком случае остаётся существенный объём средств после погашения кредитов.

Минэкономразвития намерено обсудить введение целевых показателей кредитных обязательств россиян на заседании правительственной комиссии в декабре.

С 1 октября Центробанк обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков ПДН при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить