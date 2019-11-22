Каждый второй заёмщик в России отдал за кредиты более 50% дохода
- РИА Новости
В ведомстве пояснили, что в России планируется постепенное сокращение доли граждан, которые ежемесячно отдают более половины своего дохода на погашение кредитов.
Так, к 2024 году индекс показателя долговой нагрузки (ПДН — соотношение платежей по кредитам и займам и ежемесячного дохода заёмщика. — RT) не должен будет превышать 10% ежемесячного дохода россиян.
В Банке России заявили, что высокий показатель ПДН не всегда означает тяжёлое финансовое положение человека.
К примеру, у некоторых клиентов с высоким доходом и в таком случае остаётся существенный объём средств после погашения кредитов.
Минэкономразвития намерено обсудить введение целевых показателей кредитных обязательств россиян на заседании правительственной комиссии в декабре.
С 1 октября Центробанк обязал банки и микрофинансовые организации рассчитывать для заёмщиков ПДН при принятии решения о предоставлении кредита на сумму от 10 тыс. рублей.