Эксперт прокомментировал ситуацию с медосмотром для водителей

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Эксперт движения «Сильная Россия» по вопросам здравоохранения, врач-патологоанатом Александр Эдигер в беседе с Nation News оценил ситуацию с медосмотром для водителей.
Эксперт прокомментировал ситуацию с медосмотром для водителей
  • РИА Новости

Он полагает, что у вопроса есть две стороны.

«Необходима объективная картина для того, чтобы выдать справку человеку для вождения транспортного средства. Это связано с достаточно очевидным фактом, что в случае, если человек нездоров физически или психически, то он может стать орудием убийства, как ни ужасно это звучит. Максимальное всестороннее обследование является чрезвычайно положительной и необходимой вещью — это первое», — пояснил Эдигер.

По его словам, вторая сторона проблемы заключается в резком и одномоментном повышении стоимости, которая для многих водителей может оказаться неподъёмной.

Ранее Минздрав перенёс дату введения новых правил медосмотра для водителей и сообщил, что они вступят в силу с 1 июля 2020 года.

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