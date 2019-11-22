ФСБ пресекла деятельность аферистов с драгметаллами в Дагестане

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность группы лиц, которая занималась аферой с драгоценными металлами на территории Дагестана.

«ФСБ совместно с МВД России и прокуратурой пресечена в Дагестане деятельность преступной группы из числа граждан России, причастных к уклонению от обязательной сдачи на аффинаж (металлургический процесс получения высокочистых благородных металлов путём отделения от них загрязняющих примесей) полученных из вторичного сырья драгоценных металлов в крупном размере», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

В ФСБ уточнили, что злоумышленники приобрели лом драгоценных изделий: более тонны золота и 15 тонн серебра, из которых изготавливали ювелирные изделия. Украшения «сдавались в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН) с уклонением от обязательной сдачи собранного металла государству на аффинаж».

В сентябре у незаконных сбытчиков в Москве изъяли более 26 кг золота стоимостью 100 млн рублей.