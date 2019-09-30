У незаконных сбытчиков в Москве изъяли более 26 кг золота стоимостью 100 млн рублей

У незаконных сбытчиков в Москве изъяли более 26 кг золота, стоимость которого оценивается в 100 млн рублей. Об этом сообщает телеканал «360».

«Установлено, что злоумышленники похищали на одном из предприятий на территории Оймяконского района Якутии золотосодержащее сырьё, переплавляли его в слитки и вывозили в Москву для дальнейшей реализации», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что в кустарных лабораториях золото доводили до качества 585-й пробы, чтобы затем сбыть его скупщикам или в ломбарды под видом переплавленных изделий.

Задержаны четыре человека. Они обвиняются в незаконном обороте драгоценных металлов. Троих отправили под домашний арест, одного поместили под стражу.

Ранее «Невские новости» сообщали, что таможенники изъяли контрабандный янтарь на 2,5 млн рублей в поезде сообщением Калининград — Москва.