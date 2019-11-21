Группа российских и зарубежных журналистов посетила ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России

Группа российских и зарубежных журналистов для ознакомления с ходом реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» национального проекта «Здравоохранение» посетила ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России.

Отмечается, что журналисты смогли ознакомиться с миссией НМИЦ эндокринологии, его научным, диагностическим, лечебным, профилактическим и педагогическим потенциалом, посетить ключевые подразделения ведущих институтов, в том числе института клинической эндокринологии, института диабета, института онкоэндокринологии, института репродуктивной эндокринологии, а также ряд отделений, входящих в состав лабораторного комплекса и консультативно-диагностического центра.

Исполняющая обязанности директора, главный врач НМИЦ эндокринологии, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук Наталья Мокрышева отметила, что в Центре представлены прогрессивные технологии международного уровня, новейшее медицинское оборудование, позволяющее применять индивидуальный (персонализированный) подход к обследованию и лечению каждого конкретного больного в соответствии с принципами доказательной медицины.

Преимуществами обследования и лечения в НМИЦ эндокринологии, по её оценке, являются современная диагностика всех эндокринных болезней, исчерпывающий объём помощи пациенту — «под одной крышей» сосредоточены лабораторная, инструментальная и генетическая диагностика, терапевтическое и хирургическое лечение, реабилитация.

Экспресс-диагностика в центре по всем распространённым эндокринным заболеваниям занимает два-три часа.

Здесь ведётся преемственное наблюдение за пациентами любого возраста — от детского до пожилого, лечение осуществляется по международным и национальным протоколам. Более 15 тысяч человек получают в НМИЦ эндокринологии стационарную помощь ежегодно.