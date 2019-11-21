Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам

Российский лидер Владимир Путин в ходе церемонии вручения государственных наград в Кремле наградил звёздами Героев России пилотов самолёта Airbus A321 Дамира Юсупова и Георгия Мурзина, которые совершили посадку в кукурузном поле в Подмосковье.

«Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу», — сказал Юсупов.

Ранее сообщалось, что пилоты Юсупов и Мурзин будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.

15 августа А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. Пилоты посадили лайнер в кукурузном поле без выпуска шасси.

На борту самолёта находились более 230 человек. Путин присвоил лётчикам А321 звания Героев России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.