Путин вручил звёзды Героев России посадившим в поле самолёт лётчикам
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- РИА Новости
«Данная награда не только моя заслуга, это признание слаженных действий всего нашего экипажа и благодарность за труд всех тех, кто обучил нас этому делу», — сказал Юсупов.
Ранее сообщалось, что пилоты Юсупов и Мурзин будут награждены звёздами Героев России 21 ноября в Кремле.
15 августа А321, следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после взлёта совершил аварийную посадку недалеко от аэропорта Жуковский из-за отказа обоих двигателей. Пилоты посадили лайнер в кукурузном поле без выпуска шасси.
На борту самолёта находились более 230 человек. Путин присвоил лётчикам А321 звания Героев России, остальные члены экипажа были награждены орденами Мужества.