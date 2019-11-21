Медведев назвал объём долгов потребителей услуг ЖКХ
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Есть ещё одна системная проблема в отрасли. Это долги коммунальных организаций за топливно-энергетические ресурсы. Это по-прежнему очень большая сумма, свыше 175 млрд рублей. Здесь главная причина — накопленные долги потребителей, нужно с этим разбираться», — сказал он.
Он добавил, что объём долгов в текущем году снизился, хотя и незначительно.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Василий Власов направил министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву предложение дать право россиянам не оплачивать услуги ЖКХ в случае их несоответствия нормам.
Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская в беседе с Inforeactor прокомментировала данное предложение.