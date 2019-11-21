В Новосибирске ликвидирована авария на теплотрассе
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«СГК завершила сварку. Специалисты начали заполнять сети теплоносителем», — говорится в сообщении на сайте Сибирской генерирующей компании.
Отмечается, что для прогрева системы потребуется примерно три часа.
Также сообщается, что, несмотря на оперативность действий по ликвидации последствий аварии, снижения температуры в домах до +10 °C избежать не удалось.
Уточняется, что среди объектов, временно остававшихся без тепла, были три детских сада и одна больница.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.