В Новосибирске ликвидирована авария на теплотрассе

Авария на теплотрассе в Новосибирске, в результате которой без тепла остались 25 зданий, ликвидирована.

«СГК завершила сварку. Специалисты начали заполнять сети теплоносителем», — говорится в сообщении на сайте Сибирской генерирующей компании.

Отмечается, что для прогрева системы потребуется примерно три часа.

Также сообщается, что, несмотря на оперативность действий по ликвидации последствий аварии, снижения температуры в домах до +10 °C избежать не удалось.

Уточняется, что среди объектов, временно остававшихся без тепла, были три детских сада и одна больница.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.