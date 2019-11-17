В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста домов

В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Новосибирской области.

«В 19:15 (по местному времени) поступило сообщение о том, что произошёл прорыв теплотрассы диаметром 300 мм по адресу ул. Выборная, 122», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «под отключение попали 153 объекта (86 многоквартирных жилых домов, 14 частных жилых домов, две школы, четыре детских сада, одна поликлиника и 46 прочих объектов)».

Как уточняется, место прорыва теплотрассы обнаружено, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В апреле URA.RU сообщало, что в Челябинске 700 домов оказались лишены отопления из-за аварии на улице Братьев Кашириных.