В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста домов

Короткая ссылка
В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста жилых домов и ряда социальных учреждений в связи с прорывом теплотрассы.
В Новосибирске нарушено теплоснабжение ста домов
  • Pixabay

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС по Новосибирской области.

«В 19:15 (по местному времени) поступило сообщение о том, что произошёл прорыв теплотрассы диаметром 300 мм по адресу ул. Выборная, 122», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что «под отключение попали 153 объекта (86  многоквартирных жилых домов, 14 частных жилых домов, две школы, четыре детских сада, одна поликлиника и 46 прочих объектов)».

Как уточняется, место прорыва теплотрассы обнаружено, проводятся ремонтно-восстановительные работы.

В апреле URA.RU сообщало, что в Челябинске 700 домов оказались лишены отопления из-за аварии на улице Братьев Кашириных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить